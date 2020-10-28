Военные покидали позиции в спешке.

Азербайджан показал брошенные в ходе отступления армянские танки. Об этом сообщили представители Минобороны страны в собственном Twitter-аккаунте. На кадрах заметна техника, оставленная силами Еревана в ходе отступления из региона. Эксперты уточнили, что на бывших позициях Армении находились танки и боевые машины пехоты. В ролике видны личные вещи военнослужащих, боеприпасы, оружие (автоматы, пулеметы, винтовки, рации).

По данным аналитиков, не исключено, что армянские военные покидали позиции в спешке. В само видео не дается никаких комментариев или объяснения происходящего. Данные о том, что Армения отступила из региона конфликта, Азербайджан опубликовал еще 27 октября.

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Видео: YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi