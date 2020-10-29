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Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших военных

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Передача прошла в районе Газах-Товуз.

Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших офицеров и солдат армянской армии. Также будет переданы тела двух стариков из Армении. О факте передачи сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Его слова приводит агентство "РИА Новости". 

Порядка 30 оставшихся на поле боя тел военных и офицеров армянских ВС должны были быть отданы армянской стороне.

Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана

Он рассказал, что передача прошла в районе Газах-Товуз. Гаджиев отметил, что Баку благодарит роль Российской Федерации и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу, так как открытие гуманитарного коридора состоялось благодаря российской стороне. 

Ранее Алиев заявил о готовности начать переговоры с Пашиняном в Москве.

Видео: YT / Haber Global

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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