Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших военных

Передача прошла в районе Газах-Товуз.

Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших офицеров и солдат армянской армии. Также будет переданы тела двух стариков из Армении. О факте передачи сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Порядка 30 оставшихся на поле боя тел военных и офицеров армянских ВС должны были быть отданы армянской стороне. Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана

Он рассказал, что передача прошла в районе Газах-Товуз. Гаджиев отметил, что Баку благодарит роль Российской Федерации и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу, так как открытие гуманитарного коридора состоялось благодаря российской стороне.

Ранее Алиев заявил о готовности начать переговоры с Пашиняном в Москве.

Видео: YT / Haber Global