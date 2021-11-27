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Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Карабахе

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Ильхам Алиев напомнил о выполнении гуманитарных мероприятий.

Азербайджан передал Армении 100 военнопленных после конфликта в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент Ильхам Алиев по завершению трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном в Сочи. Политик уточнил, что стороны обсудили реализацию гуманитарных мероприятий. В Баку уточнили, что всегда выступали за выполнение международных гуманитарных правил и в рамках вооруженного конфликта, так и после него.

Должен сказать, что после окончания боевых действий более ста задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: азербайджан, армения, военнопленные, ильхам алиев, нагорный карабах
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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