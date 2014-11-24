Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы

РФ, Азербайджан и Армения пришли к соглашениям по урегулированию вопроса в Нагорном Карабахе.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о демаркации границы в Нагорном Карабахе. До конца 2021 года Баку и Ереван создадут механизмы демаркации и делимитации государственной границы между республиками. Такого результата стороны добились на мероприятии, которое состоялось в Сочи.

Российский президент Владимир Путин уточнил, что никаких препятствий для создания этих механизмов нет. Политик уверен, что участники встречи сделали все необходимое для успешной работы миротворцев. Они также подробно обсудили экономические вопросы, включая разблокировку транспортных коридоров: автомобильного и железнодорожного сообщения.

Я хотел бы еще раз поблагодарить президента Азербайджана и премьера Армении за то, что они согласились приехать. Мы сегодня работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Владимир Путин, президент РФ

По информации от лидера РФ, на следующей неделе вице-премьеры трех стран соберутся в Москве для дальнейшей совместной работы и подведения некоторых итогов. Никол Пашинян заметил, что по отдельным вопросам у сторона не нашлось разногласий. Алиев подчеркнул, что в Баку всегда выступали за последовательное выполнение международных гуманитарных правил.

Фото и видео: kremlin.ru

