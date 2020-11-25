Азербайджан опубликовал видео из "освобожденного от оккупации" Кельбаджарского района

Военные разминируют территорию.

Азербайджан опубликовал видео из "освобожденного от многолетней оккупации" района. Пресс-служба Минобороны страны разместило на официальном сайте ролик, на котором солдаты входят на территорию Кельбаджарского района.

Ранее стало известно, что военнослужащие Баку заняли район согласно заключенному с Москвой и Ереваном трехстороннему соглашению о прекращении вооруженных действий в регионе Нагорного Карабаха. Сейчас на участке проводится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги для движения боевых машин.

Напомним, что в 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть территорию силовым методом. Из-за этого начались вооруженные действия, позже завершившиеся перемирием. Периодически режим нарушался. Обострение конфликта началось в 2020 году. Однако стороны смогли прийти к соглашению.

Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара.

Видео: YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi