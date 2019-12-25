Дано 10 дней на вывод населения из Кельбаджарского района.

Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе транслировавшегося по телевидению брифинга.

У Еревана возникли проблемы, связанные с принципами гуманизма. В этой связи Азербайджан дал дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района. Гаджиев уточнил, что дата передачи района Азербайджана теперь сдвинута на 25 ноября. Таким образом, просьба армянской стороны будет выполнена.

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