Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после переговоров с Шойгу

Глава российского оборонного ведомства призвал обе стороны конфликта прекратить действия, которые провоцируют эскалацию обстановки.

Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в пограничном районе после переговоров министров оборонных ведомств двух государств минобороны с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом пишет "РИА Новости".

Глава МО РФ призвал обе стороны конфликта прекратить действия, которые провоцируют эскалацию обстановки.

В результате телефонных переговоров <...> азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем, сообщили в Минобороны РФ

Отмечается, что прекращение огня подтвердила армянская сторона. В оборонном ведомстве страны уточнили, в результате конфликта погиб один военнослужащий и 12 человек попали в плен.

Напомним, 16 октября в приграничных районах Сюникской области Армении произошел конфликт между военными ВС Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что Баку начало наступление вглубь Армении. В свою очередь власти Азербайджана отвергают данные обвинения и утверждают обратное - армянские военнослужащие первые пошли в атаку.

Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян назвал условия Азербайджана для пропуска машин по трассе Горис - Капан неприемлемыми.

Фото: Минобороны РФ