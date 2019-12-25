Пашинян назвал условия Баку для пропуска машин по трассе Горис - Капан неприемлемыми

Ереван не согласен на условия, которые ему выдвинули в Баку.

Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал условия Азербайджана для пропуска машин по трассе Горис - Капан неприемлемыми. Такое мнение чиновник высказал во время заседания местного кабинета министров. Ране Баку потребовал от Еревана предоставить через территорию государства коридор, необходимый для связи с Нахичеванью. В обмен на это Азербайджан готов беспрепятственно пропускать армянский транспорт по участку "Эйвазли" на дороге Горис - Капан.

Вчера мы от Азербайджана получили неофициальное оповещение о том, что с 11 ноября они собираются проводить таможенный и паспортный контроль для граждан Армении на участке "Эйвазли". Никол Пашинян, премьер-министр Армении

После получения данного извещения от Баку Ереван стал направлять своих граждан по участку Капан - Агвани - Татев. Пашинян заметил, что для Армении коридорная логика явлЯется неприемлемой, хотя страна была бы готова провести переговоры о том, чтобы на участке не было контроля.

Пашинян обвинил Баку в компрометации миротворцев РФ.

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