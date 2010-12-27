  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автовокзал на Обводном эвакуировали из-за гранаты
Сегодня, 15:13
113
arteliseev

Автовокзал на Обводном эвакуировали из-за гранаты

0 0

Об этом Piter.TV рассказали очевидцы событий.

Инцидент произошел на автобусном вокзале, расположенном на набережной Обводного канала, в двенадцатом часу дня, 11 августа. По предварительной информации, эвакуация произошла по причине того, что в мусорном баке на автовокзале была найдена учебная граната.

Люди были выведены на улицу, а на месте происшествия появились сотрудники Росгвардии. Примерно через час вокзал восстановил работу.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция ищет поджигателей автомобилей на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV

Теги: автовокзал, инцидент, обводный, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии