Автовокзал на Обводном эвакуировали из-за гранаты

Об этом Piter.TV рассказали очевидцы событий.

Инцидент произошел на автобусном вокзале, расположенном на набережной Обводного канала, в двенадцатом часу дня, 11 августа. По предварительной информации, эвакуация произошла по причине того, что в мусорном баке на автовокзале была найдена учебная граната.

Люди были выведены на улицу, а на месте происшествия появились сотрудники Росгвардии. Примерно через час вокзал восстановил работу.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция ищет поджигателей автомобилей на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV