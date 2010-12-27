Автовокзал на Обводном эвакуировали из-за гранаты

Инцидент произошел на автобусном вокзале, расположенном на набережной Обводного канала, в двенадцатом часу дня, 11 августа. По предварительной информации, эвакуация произошла по причине того, что в мусорном баке на автовокзале была найдена учебная граната.
Люди были выведены на улицу, а на месте происшествия появились сотрудники Росгвардии. Примерно через час вокзал восстановил работу.
Подробности происшествия уточняются.
Напомним, ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция ищет поджигателей автомобилей на Васильевском острове.
Фото: Piter.TV
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