Полиция ищет поджигателей автомобилей на Васильевском острове

В МВД обратили внимание на два эпизода пожаров в ночь на субботу.

В воскресенье, 11 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали о деталях поджога двух автомобилей на Васильевском острове. Полиция разыскивает подозреваемых в преступлении.

Известно, что в пятом часу утра 10 августа в МВД Василеостровского района поступило сообщение о том, что у дома №11 по набережной Лейтенанта Шмидта загорелся автомобиль "Лада Калина". Через час после инцидента стало известно о поджоге "Дэу Матиз" у дома №4 по Академическому переулку.

В результате инцидентов пострадали только автомобили. По факту происшествий возбуждено уголовное дело по 167-й статье УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Видео: Piter.TV