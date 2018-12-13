Автоугонщик из Петербурга устроил смертельное ДТП под Рязанью

Три человека скончались, еще трое пострадали.

Вечером 4 мая три автомобиля столкнулись на трассе в Рязанской области. Участником ДТП стала иномарка, угнанная в Санкт-Петербурге. В результате аварии погибло три человека. Среди них - один ребенок. Еще трое, включая двух детей, пострадали.

Инцидент произошел вблизи начеленного пункта Мосолово. Угнанная иномарка пропала из Северной столицы вечером 3 мая. О крадже транспортного средства заявил местный житель. По его данным, "КИА Рио" находилось на Моховой улице. Ненадолго автомобилист оставил машину с невыключкнным двигателем. В этот момент в салоне иномарки находились пассажиры: мужчина и его 19-летний сын. Они решили не дожидаться шофера.

Спустя сутки машина нашлась под Рязанью. Иномарку остановил сотрудник ГИБДД. Водитель нарушил ПДД. Однако, документов с собой у него не было. Чтобы не попасть под статью угонщик решил уехать от полиции. Он выехал на встречную полосу, сбив представитля закона. Однако, маневр не удался: на встречке мащина ударилась о "Тойоту". Последняя в свою очередь столкнулась с "Рено". Преступников это не остановило и они продолжили движение. Спустя еще пару минут вто оказалось в кювете. Нарушители были задержаны. В их отношении возбуждено три уголовных дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что руководитель штаба Навального в СПб обратился в СК из-за задержания на 1 мая.

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