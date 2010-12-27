Оттолкнулись от дна: авторынок Петербурга вырос впервые за 5 лет

Продажи автомобилей в Питере наконец-то стали расти.

По итогам 2017 года уровень продаж новых автомобилей в Петербурге вырос на 16%. Об этом сообщает агентство "Auto-Dealer-СПб". Это первый случай за последние 5 лет, когда отрасль показывает положительную динамику.

Если говорить о конкретных цифрах, то всего за 2017 год в Петербурге продали 138 318 новеньких легковушек. Это на 16% больше, чем в 2016 году. Можно сказать, что дилеры "оттолкнулись от дна". Хотя уровень продаж все равно нельзя назвать высоким. В докризисном 2012 году в Петербурге было продано на 35% больше автомобилей.

В топе продаж находятся автомобили марок Hyundai, Renault и Lada. Доля Питера в общем объеме продаж новых авто в России составила 8,7%. Ранее мы писали, что в Петербурге сильно подорожали икра, молочные продукты и хлеб.

Фото: Piter.TV