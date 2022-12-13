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Авторы ремейка Dead Space выпустили обновлённый трейлер геймплея

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Видео сопровождается песней Twinkle Twinkle Little Star.

Авторы ремейка компьютерной игры Dead Space выпустили обновлённый трейлер геймплея. Авторы решили перезалить с дополнениями ставший вирусным рекламный ролик первой части. В видео произошедшие события в первой части истории на "Ишимуре" сопровождаются музыкальной колыбельной Twinkle Twinkle Little Star. Известно, что для нового видео создателям пришлось перезаписать композицию, так как и звуковые эффекты, и исполнение отличается от предыдущей версии.

На State of Play показали новый трейлер ремейка Resident Evil 4.

Фото и видео: YouTube / Dead Space

Теги: dead space, геймплей, компьютерная игра, ремейк, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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