Авторы ремейка Dead Space выпустили обновлённый трейлер геймплея

Видео сопровождается песней Twinkle Twinkle Little Star.

Авторы ремейка компьютерной игры Dead Space выпустили обновлённый трейлер геймплея. Авторы решили перезалить с дополнениями ставший вирусным рекламный ролик первой части. В видео произошедшие события в первой части истории на "Ишимуре" сопровождаются музыкальной колыбельной Twinkle Twinkle Little Star. Известно, что для нового видео создателям пришлось перезаписать композицию, так как и звуковые эффекты, и исполнение отличается от предыдущей версии.

На State of Play показали новый трейлер ремейка Resident Evil 4.

Фото и видео: YouTube / Dead Space