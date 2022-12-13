Авторы хоррора Amnesia: The Bunker показали 10 минут игрового процесса

Релиз игры запланирован на 23 мая.

Студия Frictional Games представили в социальных сетях десять минут из геймплея из своего свежего хоррора - проекта Amnesia: The Bunker. Таким образом разработчики напоминают о скором официальном релизе. Выход компьютерной игры в свет намечен на 23 мая 2023 года. Однако пользователи не исключают, что авторы могут в третий раз решиться на перенос даты релиза. Известно, что новая часть хоррор-серии Amnesia перебирается из мрачных особняков в окопы Первой мировой войны. Разработчики пообещали геймерам рассказать историю обычного французского солдата, который оказывается в таинственном заброшенном бункере в разгар Первой мировой войн. Однако военному кажется, что этот бункер заброшен. Ему предстоит выжить в нечеловеческих условиях, используя немногочисленные ресурсы.

"Амнезия" выйдет на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

Вышел трейлер 16-го сезона сериала "В Филадельфии всегда солнечно".

Фото и видео: YouTube / frictionalgames