Авторы Honkai: Star Rail показали планету Амфореус

Релиз обновления состоится 14 января 2025 года.

Авторы Honkai: Star Rail представили новый сюжетный трейлер, посвященный новому миру Амфореусу. На опубликованных кадрах показана история планеты, вдохновленной мифами Древней Греции.

Согласно описанию, Амфореус был создан титанами, а людей сотворил Кефал, который в итоге заснул навечно, спася человечество от некой тьмы. Главным злодеем истории станет титан раздора Никадора, чья армия готовится к войне. По информации разработчиков, локации игры будут олицетворять собой отдельные города Амфореуса, выполненные в разных стилях. Релиз обновления состоится 14 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер The Bustling World.

Видео: YouTube / Honkai: Star Rail