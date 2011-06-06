Авторы Hogwarts Legacy показали полёты на гиппогрифе и сражения

Игра выйдет в свет 10 февраля 2023 года.

Авторы компьютерной игры Hogwarts Legacy, созданной Warner Bros. и Avalanche Software, показали полёты на гиппогрифе и метле, а также сражения в рамках демонстрационного геймплея проекта. В ролике также можно увидеть действие "убийственного проклятия" Авада Кедавра, Комнату Требований, бонус предварительного заказа Ониксового Гиппогрифа. Игроков провели по территории школы Волшебства, а также показали, каким именно образом они смогут настраивать свои метлы для полетов. Все способы улучшения еще не раскрыты авторами. Однако известно, что игрок сможет рассчитывать на ускорение. Иногда по ходу сюжета передвижение данным способом будет наиболее незаметным для остальных героев. Однако полет на метле не остается единственным методом путешествий. Игра позволит призывать для поездок магических существ, таких как гиппогрифы и фестралы.

Обновленная демонстрация возможностей Hogwarts Legacy также освещает ещё два ключевых предложения. Речь идет о бое и Комнате Требований. Игроки могут совместно создавать снаряжения и комбо-заклинания для реализации магических эффектов. Официально игра выйдет на персональные компьютеры и консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S 10 февраля 2023 года. Позже копии появятся для платформ PlayStation 4 и Xbox One (4 апреля), для Nintendo Switch – 25 июля.

Новый геймплей Hogwarts Legacy показали в презентации игры 11 ноября.

Фото и видео: YouTube / Hogwarts Legacy