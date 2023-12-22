Автор текста к "Тотальному диктанту" рассказала о предстоящем мероприятии

Сам материал текста имеет отношение к истории дневников как о литературном жанре.

В субботу, 20 апреля, по всей России пройдет "Тотальный диктант". Автором текста для него в 2024 году стала Анна Матвеева. Она поделилась своими мыслями об этом проекте с "Петербургским дневником".

По признанию Матвеевой, когда ей предложили стать автором текста для "Тотального диктанта", она была искренне счастлива. Это для неё - признание заслуг и своего рода знак качества.

Сам материал текста имеет отношение к истории дневников как о литературном жанре, явлении. Дневники всегда интересовали Матвееву и как писателя, и как человека. У её книги "Каждые сто лет" (16+) есть подзаголовок "Роман с дневником".

Также Анна рассматривала другие идеи для "Тотального диктанта", одна из них была связана с темой взаимоотношений художника и модели.

Я думала написать историю о каком-нибудь русском живописце, возможно, об Иване Николаевиче Крамском. Хочется отметить, что буквально на днях вышло переиздание моей книги "Картинные девушки" (16+) и совсем скоро выйдет из типографии вторая часть этого проекта. И все-таки для "Тотального диктанта" я решила написать о дневниках. Анна Матвеева, автор "Тотального диктанта"

Ранее мы сообщили о том, что тотальный диктант пройдет в Петербурге 20 апреля.

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант (Анна Ненашева)