Автор объяснил необходимость отмены комиссий за переводы

Евгений Федоров направил свои предложения главе Центробанка.

Автор инициативы объяснил телеканалу "360" необходимость отмены комиссий за переводы. По мнению депутата Евгений Федорова, граждане России оказываются в сложном положении из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Отдельные банки начали брать большую комиссию за денежные переводы, число которых возросло за время пандемии.

Мы предлагаем, чтобы банки делили бремя проблем, которые сейчас свалились на страну, и помогли людям, ушли от этих платежей….Понятно, что банкам надо выстраивать свою экономику, тут никто не спорит, но в условиях особого периода надо разделить общую беду — и банки не самые бедные, кто мог бы вложиться вот в эту процедуру Евгений Федоров, автор инициативы

Парламентарий уточнил, что проблема комиссионных актуальна для страны. Он выразил надежду, что его проект рассмотрят в Центробанке в ближайшее время. Ранее Евгений Федоров направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предложил обнулить комиссии за банковские переводы на время пандемии.

Набиуллина: дешевые кредиты не смогут поддержать потребительский спрос.

Фото: Piter.tv