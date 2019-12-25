Автор фрески с Бродским: "Петербург остается аутсайдером в вопросе граффити"

Художник считает, что по факту даже после некоторых "послаблений" ситуация со стрит-артом не изменилась.

Комитет по градостроительству и архитектуре под руководством Владимира Григорьева ранее одобрил 43 адреса, по которым возможно размещение стрит-арта с предварительным согласованием. Автор граффити с поэтом Иосифом Бродским Олег Лукьянов в комментарии Piter.TV подчеркнул, что это "послабление" со стороны КГА никак не повлияет на ситуацию в целом.

Ранее ПАО "Россети Ленэнерго" по инициативе депутата Дениса Четырбока составило список из 43 подстанций, на которых возможно размещение граффити, предупредив, что за содержание проекта и его согласование ответственность лежит на художниках. Позднее "Невские новости" уточнили в КГА, что ни один петербургский уличный художник пока не обращался за согласованием в комитет.

Заявлений от художников о размещении росписи на трансформаторных подстанциях до настоящего времени не поступало. отмечается в сообщении.

Фактически из заявлений обеих инстанций следует, что ситуация с граффити в Петербурге не сдвинулась с мертвой точки. Всю ответственность как "Ленэнерго", так и КГА, переложили на уличных художников, которые ввиду сложности процедуры согласования не подают обращений в комитет. В том случае, если один из представителей стрит-арт-культуры разместит свой объект на одной из подстанций с одобрения одной из сторон, другая в лице КГА уничтожит произведение.

Автор граффити с Иосифом Бродским Олег Лукьянов, чья работа подверглась уничтожению на следующий день после размещения, также считает, что с выделением 43 адресов в целом ситуация никак не изменится.

Разовая акция по согласованному размещению уличного искусства на общую ситуацию никак не повлияет. Необходимо решение по данному вопросу на законодательном уровне. Мы готовы совмещать свои технологические возможности с предложенными юридическими возможностями. Но в настоящий момент требуемого современностью правового поля нет. рассказал художник Piter.TV.

Несмотря на актуализацию в последний год темы с будущим граффити в Петерубрге, город остается аутсайдером, несмотря на востребованность стрит-арта среди горожан, считает Лукьянов.

За прошедшие два года тема актуализировалась благодаря истории с Бродским. Петербург продолжает оставаться аутсайдером в области легального размещения искусства с целью благоустройства. Технология урбанфрески в настоящий момент востребована как в регионах, так и в столице Российской Федерации. отметил Лукьянов.

Мнение Лукьянова разделяют и другие художники. Например, лидер арт-группы "Явь" Анастасия Владычкина в комментарии "Невским новостям" подчеркнула, что развитию граффити в Петербурге мешает именно сложный процесс согласования проекта с КГА. Автор инициативы с выделением 43 адресов депутат ЗакСа Денис Четырбок также отмечал в беседе с изданием, что КГА Григорьева не идет на встречу уличным художникам, а сама процедура согласования "непреодолима для обычного человека".

Ранее депутат Денис Четырбок рассказал Piter.TV, как в Петербурге развивается ситуация с легализацией стрит-арта.

Фото: ВКонтакте / Олег Лукьянов