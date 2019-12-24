В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне "Пиноккио"

Роль Джепетто исполнил оскаровский лауреат Роберто Бениньи.

В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио". Автор "Страшных сказок" покажет свою интерпретацию самой знаменитой итальянской сказки.

Легендарная история оживет на больших экранах, как никогда прежде. Зрители отправятся в невероятное путешествие и увидят мир удивительных созданий и волшебства. Там даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.

Единственной реальной звездой из всех исполнителей является оскаровский лауреат Роберто Бениньи. Он играет в фильме Джепетто ("Буратино" его зовут Джузеппе). Грим и эффекты подбирал британец Ник – опытнейший мастер, который придумывал внешность героев из фильмов о Гарри Поттере.

Ранее мы писали, что в России вслед за всем миром перенесли показ "Кролика Питера 2".

Видео: YouTube / Кинокомпания ВОЛЬГА