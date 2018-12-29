Автор "50 оттенков серого" выпустит в апреле новый эротический роман

Книга имеет название "Мистер" (The Mister).

Британская писательница Эрика Леонард Джеймс, которая стала известна после выхода книги "Пятьдесят оттенков серого", в апреле текущего года выпускает новый эротический роман. Об этом сообщило издательство Penguin.

Книга имеет название "Мистер" (The Mister). Она повествует о молодом английском аристократе и его увлечении особой, которая недавно приехала в Лондон. Автор сама назвала это историей Золушки XXI века. В США и Великобритании книга выйдет 16 апреля, о дате выхода в России пока что неизвестно.

В 2015 году по книге "Пятьдесят оттенков серого" был снят фильм. Тогда британцы назвали фильм скучнейшим на свете.

Видео: Youtube