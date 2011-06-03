Автопоезд с семью иномарками перевернулся в Иркутской области

Водитель тягача погиб, груз был отправлен на арестплощадку.

В Иркутской области перевернулся автопоезд, перевозивший легковые автомобили. Об это сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Авария произошла вечером 23 октября на трассе Р-258 "Байкал". По данным ведомства, водитель грузовика "Скания", который осуществлял перевозку семи иномарок, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Его личность установлена. Им оказался 53-летний житель Иркутской области.

Автовоз перевозил семь автомобилей: "Toyota Chaser", "Toyota Harrier", "Honda CRV", "Honda Accord", "Nissan Juke" и две "Honda Freed". Все транспортные средства, а также сам тягач, были помещены на арестплощадку.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и все обстоятельства аварии.

Ранее в Приамурье водитель грузовика погиб при столкновении с поездом.

Видео: ВК/Полиция Иркутской области. МВД