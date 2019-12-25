Автономные дроны помогут искать людей, потерявшихся в лесу

Дрон способен распознать «тепло», которое исходит от человека.

Ученые из Университета Иогана Кеплера разработали автономный беспилотник, который способен помочь с поисково-спасательными работами в лесу. Статья была опубликована в журнале Science Robotics.

Технология, которая используется в новом дроне, получила название бортового оптического алгоритма секвенирования. Компьютер может производить мощную расфокусировку объектов, в том числе и верхушки деревьев.

Аппарат оснащен и датчиками, которые улавливают тепло различных объектов. Алгорит способен обработать эти данные и определить, от какого объекта исходит тепло: человека, животного или другого источника.

В ходе испытаний с помощью дрона удалось обнаружить 38 человек из 42, которые скрывались под кронами деревьев.

Ранеемы писали, что ученые нашли свидетельства вспышки эпидемии коронавируса в Азии, которая произошла около 20 тыс. лет назад.

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