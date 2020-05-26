Автомобилисты устроили "стихийную парковку" на КАД

В аварию попали сразу восемь машин.

Днем 26 мая на 101-м км внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП. В сети появилось видео с места происшествия.

Автор записи рассказал, что "стихийную парковку" устроили восемь машин. На записи видно, что авто стоят сразу в три ряда. Больше всего машин столкнулось в первом ряду. Есть ли пострадавшие – не сообщается.

Ранее мы писали, что лихач снес четыре авто на Светлановском проспекте.

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