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Автомобилисты устроили "стихийную парковку" на КАД

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В аварию попали сразу восемь машин.

Днем 26 мая на 101-м км внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП. В сети появилось видео с места происшествия.

Автор записи рассказал, что "стихийную парковку" устроили восемь машин. На записи видно, что авто стоят сразу в три ряда. Больше всего машин столкнулось в первом ряду. Есть ли пострадавшие – не сообщается.

Ранее мы писали, что лихач снес четыре авто на Светлановском проспекте.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Егор Рудько

Теги: авария, кад, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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