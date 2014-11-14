Автомобили загорелись от тополиного пуха на Брюсовской

Первой вспыхнула машина ГАЗ, после чего огонь перекинулся на стоящий рядом Ford Transit.

В понедельник, 19 июня, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на Брюсовской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, машина ГАЗ на парковке вспыхнула от горевшего тополиного пуха, после чего огонь перекинулся на стоящий рядом Ford Transit.

В результате у одного их авто сгорел фургон, моторный отсек и кабина, у другого выгорела левая сторона.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти семиклассник едва не сгорел в палатке.

Фото: Piter.TV