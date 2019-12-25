В Ленобласти семиклассник едва не сгорел в палатке

По словам отца пострадавшего, они отдыхали у карьера Мяглово во Всеволожском районе. Около 22:00 произошло возгорание палатки, в которой в этот момент спал мальчик.

В Ленобласти поход с палатками едва не закончился для школьника гибелью. Как стало известно Piter.tv, палатка, в которой спал мальчик, загорелась.

По словам отца пострадавшего, они отдыхали у карьера Мяглово во Всеволожском районе. Около 22:00 произошло возгорание палатки, в которой в этот момент спал мальчик.

Семиклассника увезли в больницу в тяжёлом состоянии. У него диагностировали термические ожоги нескольких областей тела, а также один ожог третьей степени. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На выходных на даче в Ленобласти двухлетняя девочка выпила средство для розжига.

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