В Ленобласти семиклассник едва не сгорел в палатке

В Ленобласти поход с палатками едва не закончился для школьника гибелью. Как стало известно Piter.tv, палатка, в которой спал мальчик, загорелась.
По словам отца пострадавшего, они отдыхали у карьера Мяглово во Всеволожском районе. Около 22:00 произошло возгорание палатки, в которой в этот момент спал мальчик.
Семиклассника увезли в больницу в тяжёлом состоянии. У него диагностировали термические ожоги нескольких областей тела, а также один ожог третьей степени. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
На выходных на даче в Ленобласти двухлетняя девочка выпила средство для розжига.
Фото: pxhere
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