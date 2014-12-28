В Подмосковье автомобиль наехал на своего водителя

Мужчина пытался остановить автомобиль, который поехал в его отсутствие.

В понедельник утром во дворе жилого дома в Домодедове автомобиль внезапно тронулся с места и сбил своего водителя, когда мужчина пытался остановить его руками. Легковушка впечатала автомобилиста в другую машину.

На кадрах видно, что мужчина открывает дверь автомобиля девушке и идет выкидывать мусор. В этот момент машина начинает ехать, водитель пытается ее остановить, но всё тщетно. Знакомые пострадавшего написали в соцсетях, что он сломал шейку бедра.

По предварительным данным, автомобиль тронулся с места после того, как девушка, сидевшая в пассажирском кресле, случайно сняла его с ручного тормоза, а затем, пытаясь остановить, перепутала педали и нажала на газ.

Ранее один погиб и пятеро пострадали в страшном ДТП на Киевском шоссе.

Видео: Instagram / @domodedovogram