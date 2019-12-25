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Автомобиль перевернулся на обочине дороги в Лужском районе
Сегодня, 17:30
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lizapoluda

Автомобиль перевернулся на обочине дороги в Лужском районе

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Водитель не справился с управлением на повороте.

В среду, 19 августа, в поселке Заплотье в Лужском районе произошла авария. Машина съехала на обочину и перевернулась. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано в городе Луга".

По информации очевидцев, причиной ДТП стал один из резких поворотов на Оредежской дороге. О состоянии водителя и пассажиров не сообщается.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее мы рассказали о том, что в результате ДТП на КАД пострадал мужчина.

Фото: ВКонтакте / lugasluh

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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