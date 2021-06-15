Автомобиль Peugeot сгорел на Ленской улице

Обошлось без пострадавших.

В понедельник вечером, 11 апреля, загорелась легковая машина в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

На пульт спасателей сообщении о возгорании поступило в 21:05. По Ленской улице у дома №4, корпус 3, загорелась иномарка Peugeot. В ней сгорели все сгораемые части. На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и две машины. Его удалось потушить в 21:18. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что количество пострадавших после пожара на Загребском достигло семи. Среди пострадавших есть двое детей.

Фото: Piter.tv

