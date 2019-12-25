Количество пострадавших после пожара на Загребском достигло семи

Среди пострадавших есть двое детей.

Количество пострадавших в результате пожара на Загребском бульваре увеличилось до семи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Ранее в МЧС по Петербургу сообщили, что бригада "скорой помощи" осматривает 5 человек. Двое детей в крайне тяжелом состоянии доставили в ДГБ №1 и ДГБ №5. Взрослые находятся в различной степени тяжести. Один — в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом. Их отвезли в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. "Легкий" пациент отказался от госпитализации.

Отмечается, что первая бригада скорой помощи прибыла на место уже через 10 минут после звонка.

Напомним, пожар произошел в квартире на втором этаже в доме №5 корпус 3 по Загребскому бульвару. Обгорели 29 кв. метров в квартире площадью 50 "квадратов".

Фото: Piter.tv