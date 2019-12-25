Автомаляр ударил пенсионера камнем по голове на севере Петербурга

Кроме того, злоумышленник распылил в лицо мужчины из газового баллончика.

В среду, 2 июня, в полицию Петербурга обратился 63-летний мужчина и заявил о нападении на него у дома №111 на проспекте Энгельса. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, на него накинулся неизвестный. Разъяренный мужчина распылил в лицо своей жертвы из газового баллончика и ударил его камнем по голове.

Пенсионера госпитализировали в Мариинскую больницу с трамвой головы и химическим ожогом глаз. Подозреваемого задержали по "горячим следам". Им оказался 33-летний автомаляр компании ООО "Третий парк". Вместе с ним задержали его сожительницу, работающую курьером. У парочки изъяли аэрозольное устройство "Пионер".

По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербурженка впала в кому после отравления этанолом.

Фото: Piter.TV