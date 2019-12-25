Петербурженка впала в кому после отравления этанолом

Женщину поместили в шоковую реанимацию.

Вечером 1 июня в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации 31-летней женщины в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Петербурженку увезли от дома №51 на Ленинском проспекте с внутримозговой гематомой, комой неясной этиологии 1 степени, острым пероральным отравлением этанолом в тяжелом состоянии. Пострадавшую поместили в шоковую реанимацию.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге госпитализировали мужчину, который съел закладку с наркотиками.

Фото: Piter.TV