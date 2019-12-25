Петербурженка впала в кому после отравления этанолом

Вечером 1 июня в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ скорой помощи. Медики рассказали о госпитализации 31-летней женщины в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Петербурженку увезли от дома №51 на Ленинском проспекте с внутримозговой гематомой, комой неясной этиологии 1 степени, острым пероральным отравлением этанолом в тяжелом состоянии. Пострадавшую поместили в шоковую реанимацию.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Петербурге госпитализировали мужчину, который съел закладку с наркотиками.
Фото: Piter.TV
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