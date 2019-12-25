Петербуржец пойдет под суд за взятку таможеннику в размере 1000 евро

Он хотел привезти грузовик в РФ и не платить таможенный сбор.

В Петербурге перед судом предстанет 51-летний мужчина, обвиняемый в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии правоохранителей, обвиняемый в мае этого года за границей купил грузовик для ввоза в РФ. Мужчина решил обойти требование об обязательном таможенном платеже. Через знакомого он передал сотруднику таможни взятку в размере 1000 евро.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении должностного лица таможни и посредника находятся в производстве на завершающей стадии.

Ранее в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.

Фото: pixabay