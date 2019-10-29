Автоледи перепутала педали и заехала в магазин в Рощино

В комментариях пользователи пошутили, что в магазине были очень заманчивые скидки и водитель не смогла удержаться.

В Рощино на Советской улице, 8, "Фольксваген" въехал в продуктовый магазин. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Инцидент произошел ночью 8 декабря.

По предварительной информации, девушка перепутала педали тормоза и газа. В комментариях пользователи пошутили, что в магазине были очень заманчивые скидки и водитель не смогла удержаться.

В ДТП никто не пострадал.

Водитель сбил велосипедиста на Лахтинском проспекте и скрылся.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Виталий Пармузин)