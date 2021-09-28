Автоэксперт рассказал, как петербуржцев обманывают навигаторы

Информацию об установленных передвижных камерах в навигаторы добавляют сами водители.

В Петербурге появились передвижные камеры, отслеживающие автомобилистов-нарушителей. Как они обманывают навигаторы, а те, в свою очередь – автомобилистов, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам автоэксперта, передвижные камеры приводят гаджеты в замешательство. Дмитрий Попов, автоэксперт

Информацию об установленных передвижных камерах в навигаторы добавляют сами водители. Если у них хватило времени отвлечься от дороги и поставить эту точку. Но если камеру перевезли, точка всё равно остается и информация становится уже не актуальной.

В понедельник Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на неделю.

Фото: Piter.tv