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Автоэксперт рассказал, как петербуржцев обманывают навигаторы
Сегодня, 15:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Автоэксперт рассказал, как петербуржцев обманывают навигаторы

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Информацию об установленных передвижных камерах в навигаторы добавляют сами водители.

В Петербурге появились передвижные камеры, отслеживающие автомобилистов-нарушителей. Как они обманывают навигаторы, а те, в свою очередь – автомобилистов, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам автоэксперта, передвижные камеры приводят гаджеты в замешательство.

Дмитрий Попов, автоэксперт

Информацию об установленных передвижных камерах в навигаторы добавляют сами водители. Если у них хватило времени отвлечься от дороги и поставить эту точку. Но если камеру перевезли, точка всё равно остается и информация становится уже не актуальной.

В понедельник Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на неделю.

Фото: Piter.tv

Теги: навигаторы, передвижные камеры
Категории: Лента новостей,

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