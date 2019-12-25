Стали известны адреса работы передвижных камер, которые будут следить за петербургскими водителями до 1 августа

В понедельник, 26 июля, городской мониторинговый центр (ГМЦ) опубликовал подробный список адресов, где именно на этой неделе в Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД.
В перечне оказались 37 адресов в разных районах. В частности, Витебский проспект, Московское шоссе, Лахтинский проспект, Приморский проспект и другие. В комитете по информатизации и связи отметили, что передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно опасных участках.
Уточним, что специальные предупреждающие дорожные знаки не устанавливают.
Ранее мы писали, что в Петербурге может появиться звание "Почетный ветеран".
Фото: spb112.ru; Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все