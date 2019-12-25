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Стали известны адреса работы передвижных камер, которые будут следить за петербургскими водителями до 1 августа
Сегодня, 12:02
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны адреса работы передвижных камер, которые будут следить за петербургскими водителями до 1 августа

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Камеры будут стоять поданным адресам до конца этой недели.

В понедельник, 26 июля, городской мониторинговый центр (ГМЦ) опубликовал подробный список адресов, где именно на этой неделе в Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД.

В перечне оказались 37 адресов в разных районах. В частности, Витебский проспект, Московское шоссе, Лахтинский проспект, Приморский проспект и другие. В комитете по информатизации и связи отметили, что передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно опасных участках. 

Уточним, что специальные предупреждающие дорожные знаки не устанавливают.

Ранее мы писали, что в Петербурге может появиться звание "Почетный ветеран".

Фото: spb112.ru; Pexels

Теги: пдд, передвижные камеры, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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