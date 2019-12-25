  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автобусное сообщение между Хельсинки и Петербургом возобновят 15 июля
Сегодня, 11:34
111
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Автобусное сообщение между Хельсинки и Петербургом возобновят 15 июля

0 0

Изначально автобусы будут ходить по вторникам, четвергам и субботам.

Перевозчик Ecolines с 15 июля возобновит регулярное автобусное сообщение между Хельсинки и Петербургом. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании Андрей Волков.

Изначально автобусы будут ходить по вторникам, четвергам и субботам, постепенно будет выполняться переход на ежедневный график.

Совершать поездки смогут только пассажиры, у которых есть необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия.

В июне автобусных рейсов между Петербургом и Таллином стало в три раза больше.

Фото: ВКонтакте / ECOLINES

Теги: ecolines, хельсинки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии