Автобусное сообщение между Хельсинки и Петербургом возобновят 15 июля

Изначально автобусы будут ходить по вторникам, четвергам и субботам.

Перевозчик Ecolines с 15 июля возобновит регулярное автобусное сообщение между Хельсинки и Петербургом. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании Андрей Волков.

Изначально автобусы будут ходить по вторникам, четвергам и субботам, постепенно будет выполняться переход на ежедневный график.

Совершать поездки смогут только пассажиры, у которых есть необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия.

В июне автобусных рейсов между Петербургом и Таллином стало в три раза больше.

Фото: ВКонтакте / ECOLINES