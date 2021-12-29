"Пассажиравтотранс": востребованный вид наземного транспорта отработал в праздничную декаду без сбоев

В понедельник, 10 января, в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" рассказали Piter.tv, что автобусы отработали в праздничные дни без сбоя.
Так, в новогоднюю ночь время работы продлили: до двух часов ночи автобусы курсировали по 86 маршрутам в разных районах Петербурга. В период каникул по 127 городским и пригородным маршрутам перевозку пассажиров также выполнили в полном объеме.
Отмечается, что в первые дни января руководители предприятия дежурили по графику, а работа персонала и подготовка подвижного состава велась в плановом режиме.
В пресс-службе напомнили, что сегодня открылся маршрут № 4М "ул. Подвойского – ст. метро "Новочеркасская" (пока закрыто трамвайное движение). Для жителей Приморского района введены дополнительные рейсы по маршруту № 127М от Арцеуловской аллеи до ст. метро "Комендантский пр.
Трамваи изменят движение до 1 февраля из-за ремонтных работ на проспекте Солидарности.
Фото: Piter.tv
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