"Пассажиравтотранс": востребованный вид наземного транспорта отработал в праздничную декаду без сбоев

В период каникул перевозка пассажиров по всем 127 городским и пригородным маршрутам "Пассажиравтотранса" выполнена в полном объеме.

В понедельник, 10 января, в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" рассказали Piter.tv, что автобусы отработали в праздничные дни без сбоя.

Так, в новогоднюю ночь время работы продлили: до двух часов ночи автобусы курсировали по 86 маршрутам в разных районах Петербурга. В период каникул по 127 городским и пригородным маршрутам перевозку пассажиров также выполнили в полном объеме.

Отмечается, что в первые дни января руководители предприятия дежурили по графику, а работа персонала и подготовка подвижного состава велась в плановом режиме.

В пресс-службе напомнили, что сегодня открылся маршрут № 4М "ул. Подвойского – ст. метро "Новочеркасская" (пока закрыто трамвайное движение). Для жителей Приморского района введены дополнительные рейсы по маршруту № 127М от Арцеуловской аллеи до ст. метро "Комендантский пр.

Трамваи изменят движение до 1 февраля из-за ремонтных работ на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.tv