Места остановок ряда автобусных маршрутов изменят на время проведения фестиваля "Ритмы Африки"

Речь идёт о маршрутах №18, 18А, 100, 431, 545.

В связи с проведением фестиваля "Ритмы Африки" 29 июля вблизи станции метро "Московская" изменятся место посадки и высадки пассажиров ряда автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Ленобласти.

Речь идёт о маршрутах №18, 18А, 100, 431, 545. Они будут останавливаться на остановке "Станция метро "Московская" / Московская площадь", которая находится на южной стороне улицы Типанова.

Маршрут №431 будет временно пролегать от улицы Типанова, далее по улице Ленсовета, Типанова и Московскому проспекту, а маршруты №18, 18А, 100 и 545 пройдут от улицы Типанова до улицы Ленсовета, улицы Орджоникидзе и по Московскому проспекту.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты по туризму рассказали, где отдохнуть в Африке.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Ленобласти