Первый рейс состоится уже в воскресенье, 2 августа.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что автобусы из Петербурга в Таллин возобновляют свои рейсы. Об этом сообщает пресс-служба европейской сети международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines.

Известно, что первый рейс запланирован на 2 августа. Автобусы будут курсировать между Северной столицей и Эстонией каждую пятницу и воскресенье в 22 часа. В обратном направлении транcпорт будет ездить по тем же дням, но в 22:30.

Перевозчик напоминает, что билеты можно приобрести онлайн. Также отмечается, что пересечение границы возможно только для соответствующих категорий путешественников.

Ранее мы сообщали о том, что визовый центр Финляндии начнет выдачу паспортов с 3 августа.

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