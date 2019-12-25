Визовый центр Финляндии начнет выдачу паспортов с 3 августа

В визовом центре Финляндии в Петербурге готовятся начать выдачу готовых паспортов с 3 августа. Об этом 29 июля сообщалось на сайте центра.
Прийти за документом смогут петербуржцы, которые подали заявление на визу еще в марте, но столкнулись с пандемией коронавируса и закрытием визового центра. Отмечается, что прийти за "загранником" можно будет только по предварительной записи. Центр готов принимать посетителей не особенно часто и удобно для горожан: в понедельник, вторник и среду с 10.00 до 14.00.
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Фото: pixabay
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