Визовый центр Финляндии начнет выдачу паспортов с 3 августа

Забрать готовый документ смогут петербуржцы, подавшие заявление еще в марте.

В визовом центре Финляндии в Петербурге готовятся начать выдачу готовых паспортов с 3 августа. Об этом 29 июля сообщалось на сайте центра.

Прийти за документом смогут петербуржцы, которые подали заявление на визу еще в марте, но столкнулись с пандемией коронавируса и закрытием визового центра. Отмечается, что прийти за "загранником" можно будет только по предварительной записи. Центр готов принимать посетителей не особенно часто и удобно для горожан: в понедельник, вторник и среду с 10.00 до 14.00.

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