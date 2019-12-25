Автобусы из Петербурга снова начнут ездить в Петрозаводск. Об этом рассказали "Аргументы и Факты Карелия".
Междугородний автобусный маршрут №965, который следует до столицы Карелии через Олонец начнет работать уже сегодня, 5 июля.
Из Петрозаводска автобусы будут отправляться в 21:30, а прибывать в Санкт-Петербург в 5:20. Из Санкт-Петербурга автобус будет выезжать в 9:00, а прибывать в Петрозаводск к 16:15.
Цена билета будет составлять 500 рублей.
Ранее мы писали, что три автобусных маршрута изменят в Красносельском районе.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все