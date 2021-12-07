Автобус врезался в трактор в Ивановской области, пострадали девять человек

В числе пострадавших значатся три ребенка.

Рейсовый автобус Hyundai и трактор столкнулись на территории Ивановской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального экстренного ведомства. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что есть пострадавшие. речь идет на текущий момент о девяти пациентах. Автомобильная авария произошла днем, 26 июня, на трассе "Владимир – Ярославль". По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса совершал обгон трактора, но не убедился при этом в безопасности осуществления такого маневра. Последний начал сворачивать налево.

В результате ДТП травмированы девять пассажиров, среди них трое детей в возрасте от 6 до 14 лет. Обстоятельства ДТП уточняются. пресс-служба ГУ МЧС по региону

На проспекте Художников во время пожара пострадал мужчина.

Фото и видео: ГУ МЧС России