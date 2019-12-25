Автобус влетел в припаркованные на Кронштадтской улице автомобили

О пострадавших информации не появлялось.

Около часа ночи в пятницу, 7 августа, жителей Кронштадской улицы обеспокоил грохот. Как рассказали очевидцы в соцсетях, городской пассажирский автобус врезался в припаркованные по краю дороги автомобили.

На Кронштадтской улице вот такое ДТП. Услышали грохот сильный. очевидцы

Больше всех от встречи с автобусом не повезло небольшой "ГАЗели" или маршрутке, транспортное средство повредило заднюю часть. От удара маршрутка подалась вперед и задела стоящую перед собой машину. Кто-то из пользователей сети предположил, что водитель автобуса устал или расслабился, поэтому упустил правый габарит. Точная причина ДТП пока неизвестна, также как и наличие пострадавших.

Ранее мы писали, что водитель грузовика пострадал в тройном ДТП на развязке КАД.

Фото: Роза Рудакова, Ольга Евгеньева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"