Автобус протащил мужчину по земле на проспекте Ветеранов

Его ногу при входе зажало дверью.

В Петербурге 45-летний пассажир получил травмы, после того, как в автобусе его ногу зажало дверью. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего, он входил в автобус на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. В этот момент его ногу прижало дверью, и автобус протащил мужчину по земле.

Пострадавший получил ушиб правого коленного сустава, ссадины правой голени. Проводится проверка.

Ранее ребенку зажало руку дверью трамвая на улице Десантников.

Фото: Piter.tv