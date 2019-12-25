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Автобус протащил мужчину по земле на проспекте Ветеранов
Сегодня, 10:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Автобус протащил мужчину по земле на проспекте Ветеранов

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Его ногу при входе зажало дверью.

В Петербурге 45-летний пассажир получил травмы, после того, как в автобусе его ногу зажало дверью. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего, он входил в автобус на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. В этот момент его ногу прижало дверью, и автобус протащил мужчину по земле.

Пострадавший получил ушиб правого коленного сустава, ссадины правой голени. Проводится проверка.

Ранее ребенку зажало руку дверью трамвая на улице Десантников.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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