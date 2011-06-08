В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Общественный автобус насмерть сбил девочку на самокате на пешеходном переходе в Химках. Об этом журналистам рассказала официальный представитель прокуратуры по Московской области Наталия Григорьева. Известно, что трагедия произошла вечером 15 июня на пешеходном переходе. В социальных сетях распространились кадры произошедшего. На записи видно, что девочка не видела приближения транспортного средства, так как смотрела в другую сторону. Когда она заметила угрозу, было уже поздно.

Сегодня несовершеннолетняя, переезжавшая дорогу на самокате по пешеходному переходу, погибла в результате наезда рейсового автобуса. пресс-служба прокуратуры Подмосковья

Причины аварии будут установлены после проверки. Специалисты оценят соблюдение российского законодательства в сфере профилактики безнадзорности, а также правонарушений несовершеннолетними. В региональном МВД уточнили, что водитель автобуса сбил школьницу около 18:10 часов вечера во вторник на улице 9 Мая.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Мужчину 1975-го года рождения обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ.

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Видео: Telegram/Life Shot