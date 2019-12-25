Автобус наехал на прохожую у парковки в Кингисеппе

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Пассажирский автобус наехал на женщину на улице Карла Макса в Кингисеппе. По информации Piter.tv, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительной информации, рядом с автостанцией водитель автобуса сдавал назад, не увидел подходящую женщину и наехал на неё.

Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала 64-летнюю пострадавшую. Женщина получила тяжёлую сочетанную травму и скончалась в больнице. Полиция проводит проверку.

Ранее 11-летний мальчик попал под колёса ВАЗ на Маршала Жукова.

Фото: Piter.tv