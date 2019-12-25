Австрия призвала провести новые выборы президента Белоруссии

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал провести новые выборы президента Белоруссии. Заявление он сделал перед началом онлайн-саммита ЕС по ситуации в республике.
Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми.
Себастьян Курц, канцлер Австрии
Он подчеркнул, что в Белоруссии необходимо наладить диалог между властью и оппозицией. Также, по словам Курца, Евросоюз должен ввести санкции против представителей власти в республике, которые ответственны за насильственный разгон мирных акций протеста, а также за пытки по отношению в гражданам страны.
Курц считает, что президентские выборы, прошедшие в Белоруссии 9 августа, не были ни свободными, ни справедливыми.
Ранее канцлер Австрии уже призывал ЕС отреагировать на ситуацию в Белоруссии.
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