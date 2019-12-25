Карл Нехаммер рассказал о подготовке к отопительному сезону.

Австрия накопила 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов газа. Соответствующее заявление в рамках брифинга с местными журналистами после проведенного заседания антикризисного комитета правительства сообщил канцлер Карл Нехаммер. Чиновник напомнил СМИ о том, что Вена приняла решение до начала отопительного сезона в стране наполнить собственные газохранилища до уровня в 80%.

Из необходимых 76 тераватт-часов мы уже накопили более 50 тераватт-часов. Это определенно успех, особенно если подумать о том, что в марте мы начали с 15 тераватт-часов накопленного газа. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Австрийский канцлер сообщил о том, что в месяцы активного пользования электроэнергией Австрии потребуется 10-11 тераватт-часов газа, а в летние месяцы - от 4,6 до 5 тераватт-часов. По словам эксперта, это говорит о том, что страна будет способна накапливать и диверсифицировать энергоресурсы.

Нехаммер объявил о создании государственного газового резерва на случай ЧС.

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