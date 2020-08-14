Австрийская OMV рассматривает продажу доли в СП по разработке Южно-Русского месторождения

Альфред Штерн рассказал об изучении вопроса с регуляторной и правовой сторон.

Австрийская нефтегазовая компания OMV рассматривает продажу доли совместном с российской компанией "Газпром" и немецкой фирмой Wintershall Dea проекте по разработке Южно-Русского месторождения. Такой информацией специалист Альфред Штерн поделился в эфире американского телеканала. Чиновник добавил, что окончательное решение будет выработано после прояснения ситуации с правовой и регулояторной точек зрения.

Мы пересматриваем нашу долю в 24,99% в Южно-Русском месторождении и мы рассматриваем все возможные опции, в том числе возможность продажи и выхода. Альфред Штерн, глава OMV

Штерн подчеркнул, что австрийская компания продолжат получать природный газ из России в соответствии с заявленными контрактными объемами. ранее представители предприятия заявили об отказе заниматься инвестициями в российские проекты. Сейчас OMV пересматривает свое участие строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Глава OMV: отказ Европы от газа из РФ в краткосрочной перспективе может быть невозможным.

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